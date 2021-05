La nuova campagna di Nike, inno all’imperfezione (Di venerdì 7 maggio 2021) Si chiama “New Play” e ha per protagonisti diversi sportivi e non solo “Prova a fare qualcosa che non hai mai fatto, questo di certo non farà schifo”: ed è infatti questo il mantra che emerge dalla nuova campagna Nike “New Play”. Un inno all’imperfezione e allo sbaglio, sempre nell’ottica di lanciarsi e buttarsi in nuove avventure senza averne troppa reverenza. Del resto, Michal Jordan, uno che con Nike ci collaborava da anni diceva: “Avrò segnato undici volte canestri vincenti sulla sirena, e altre diciassette volte a meno di dieci secondi alla fine, ma nella mia carriera ho sbagliato più di novemila tiri. Ho perso quasi trecento partite. Trentasei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Nella vita ho fallito molte volte. Ed è per questo che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Si chiama “New Play” e ha per protagonisti diversi sportivi e non solo “Prova a fare qualcosa che non hai mai fatto, questo di certo non farà schifo”: ed è infatti questo il mantra che emerge dalla“New Play”. Une allo sbaglio, sempre nell’ottica di lanciarsi e buttarsi in nuove avventure senza averne troppa reverenza. Del resto, Michal Jordan, uno che conci collaborava da anni diceva: “Avrò segnato undici volte canestri vincenti sulla sirena, e altre diciassette volte a meno di dieci secondi alla fine, ma nella mia carriera ho sbagliato più di novemila tiri. Ho perso quasi trecento partite. Trentasei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Nella vita ho fallito molte volte. Ed è per questo che ...

Advertising

ilvenerdi : La nuova vita in campagna. Il calcio che non gli manca. Il film sulla sua vita. E quel maledetto rigore... è online… - NuriaSanz5 : RT @8xmilleit: Partirà dal #9maggio la nuova #campagna che mette in evidenza il significato della firma per l’#8xmille alla #Chiesacattolic… - caritas_milano : RT @8xmilleit: Partirà dal #9maggio la nuova #campagna che mette in evidenza il significato della firma per l’#8xmille alla #Chiesacattolic… - SpotandWeb : Nuova notizia: On air la nuova campagna radio di Ma… Ma… Mapei - BeeBlalo : RT @8xmilleit: Partirà dal #9maggio la nuova #campagna che mette in evidenza il significato della firma per l’#8xmille alla #Chiesacattolic… -