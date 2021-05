La mascherina come il poster di Che Guevara (Di venerdì 7 maggio 2021) 00:00 Sui brevetti dei vaccini e sulla follia populista della loro abolizione da leggere il Foglio. 05:33 L’annuncio del generale Figliuolo: vaccini sopra gli over 50. 06:30 Parola ai commensali. 07:20 La mascherina è diventata come il poster di Che Guevara. Nel frattempo, quelle per la scuola sono fasulle. Complimenti! 08:57 La solita storia contro la Casellati sui voli di Stato: il clima che piace ai grillini. 11:07 Scoppia la guerra del pesce, da leggere il Daily Mail. Biloslavo sul Giornale racconta la questione della guardia costiera libica che spara sul peschereccio italiano. 13:18 Crediti di imposta per la ripresa bocciati dalla Ragioneria. 14:41 Arriva Orcel e UniCredit guadagna il 5% 15:00 Continua il caso dei “corvi” nel Csm con la versione di Davigo… 13:23 Ddl Zan o morte per la sinistra 16:46 Il grande ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 maggio 2021) 00:00 Sui brevetti dei vaccini e sulla follia populista della loro abolizione da leggere il Foglio. 05:33 L’annuncio del generale Figliuolo: vaccini sopra gli over 50. 06:30 Parola ai commensali. 07:20 Laè diventataildi Che. Nel frattempo, quelle per la scuola sono fasulle. Complimenti! 08:57 La solita storia contro la Casellati sui voli di Stato: il clima che piace ai grillini. 11:07 Scoppia la guerra del pesce, da leggere il Daily Mail. Biloslavo sul Giornale racconta la questione della guardia costiera libica che spara sul peschereccio italiano. 13:18 Crediti di imposta per la ripresa bocciati dalla Ragioneria. 14:41 Arriva Orcel e UniCredit guadagna il 5% 15:00 Continua il caso dei “corvi” nel Csm con la versione di Davigo… 13:23 Ddl Zan o morte per la sinistra 16:46 Il grande ...

