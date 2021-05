La Gran Bretagna offrirà alternativa al vaccino AstraZeneca agli under 40 (Di venerdì 7 maggio 2021) Le autorità britanniche hanno deciso di offrire un’alternativa al vaccino anti Covid di AstraZeneca non più solo alle persone sotto i 30 anni, ma a tutti gli under 40. Lo ha annunciato il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), organismo scientifico che assiste il governo di Boris Johnson sulla campagna vaccinale. Secondo i dati aggiornati si sono registrati nel Regno Unito non più di 242 casi di trombosi rara su 28,5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca, ma la percentuale appare leggermente più elevata fra i più giovani. La raccomandazione del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) al governo britannico e alle autorità sanitarie è ora in sostanza quello di limitare l’uso di AstraZeneca per ragioni di cautela estrema solo a chi abbia da 40 anni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Le autorità britanniche hanno deciso di offrire un’alanti Covid dinon più solo alle persone sotto i 30 anni, ma a tutti gli40. Lo ha annunciato il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), organismo scientifico che assiste il governo di Boris Johnson sulla campagna vaccinale. Secondo i dati aggiornati si sono registrati nel Regno Unito non più di 242 casi di trombosi rara su 28,5 milioni di persone vaccinate con, ma la percentuale appare leggermente più elevata fra i più giovani. La raccomandazione del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) al governo britannico e alle autorità sanitarie è ora in sostanza quello di limitare l’uso diper ragioni di cautela estrema solo a chi abbia da 40 anni ...

