"La famiglia senza figli non esiste" Francesca Pascale chiude con Forza Italia (Di venerdì 7 maggio 2021) Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi annuncia di non votare più Forza Italia a seguito delle pesanti affermazioni di Antonio Tajani. Ecco cos'è successo. Antonio Tajani parla di famiglia e riporta l'Italia al Medioevo. Secondo il vicepresidente di Forza Italia un nucleo familiare non è tale se non ci sono dei figli: "La famiglia è L'articolo proviene da Leggilo.org.

MatteoRichetti : A volte mi chiedo se facciano a gara per lanciare l'assurdità più grande, oggi è toccata a #Tajani con la massima '… - MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - fattoquotidiano : Tajani: “La famiglia senza figli non esiste”. Azzolina (M5s): “Ma Forza Italia è questa roba qua?”. Sensi: “Ma come… - DesituanzaV : Un altro poveraccio per cui la Donna è pienamente tale solo se madre e anciolo del focolare. Lieto del crollo di qu… - andal68 : RT @Lucrezi97533276: Prima #Tajani con “ una famiglia senza figli non è famiglia “ poi arriva il leghista #Zelger “ le donne sono portate… -