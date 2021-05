La donna che mette il topicida nella minestra del marito ricoverato in ospedale: finisce male (ma non per lui) (Di venerdì 7 maggio 2021) È stata condannata a otto anni. Una sentenza sbagliata e ingiusta, secondo l'avvocato della difesa che ricorrerà in appello. La ... Leggi su today (Di venerdì 7 maggio 2021) È stata condannata a otto anni. Una sentenza sbagliata e ingiusta, secondo l'avvocato della difesa che ricorrerà in appello. La ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Alessandro Cecchi Paone: 'Dire che l'unica famiglia è quella tra uomo e donna è incitazione all'odio? Sì, perché… - rtl1025 : ?? Carabinieri stanno effettuando una ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso… - rubio_chef : Nella foto una donna palestinese disarmata che coraggiosamente difende la propria casa dall’infestazione della spec… - gigi58gigi : @CherryVogliosa Una donna che ti lecchi la figa e un uomo che ti penetri con la lingua il culetto - Lingottoro : RT @alfonsoliguor11: @Andunedhel @Fabiusfax Chiedo al parlamentare @ZanAlessandro se, sentendomi io veramente donna, dopo l'entrata in vigo… -