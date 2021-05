La Coppa Italia dopo la Super League: il calcio è di tutti, perché non capirlo? (Di venerdì 7 maggio 2021) dopo l’esperienza Super League ecco anche il nuovo format della Coppa Italia a turbare la coscienza di chi ama il calcio romantico La rinnovata Coppa Italia ha scatenato un coro di indignazione sostanzialmente unanime. Non soltanto i tifosi a far sentire la propria voce ma anche gli addetti ai lavori, esattamente come successo in quell’incredibile settimana di Super League. Ma evidentemente non è stata sufficiente la protesta popolare che dall’Inghilterra al resto d’Europa si è propagata con incredibile potenza. Sommosse che addirittura hanno portato al rinvio della sfida di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Ma in attesa di capire quali saranno le eventuali sanzioni per i club e il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021)l’esperienzaecco anche il nuovo format dellaa turbare la coscienza di chi ama ilromantico La rinnovataha scatenato un coro di indignazione sostanzialmente unanime. Non soltanto i tifosi a far sentire la propria voce ma anche gli addetti ai lavori, esattamente come successo in quell’incredibile settimana di. Ma evidentemente non è stata sufficiente la protesta popolare che dall’Inghilterra al resto d’Europa si è propagata con incredibile potenza. Sommosse che addirittura hanno portato al rinvio della sfida di Premiertra Manchester United e Liverpool. Ma in attesa di capire quali saranno le eventuali sanzioni per i club e il ...

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - mister_mister_w : Si Twitta per la superlega e per la coppa italia. Per borgo mezzanone, per i morti suo lavoro, per le fabbriche chi… - infoitsport : Finale Coppa Italia, la Lega Serie A annuncia la partnership con una piattaforma di criptovalute -