La commissaria alla Salute ricorda che l’Ue ha esportato 200 milioni di vaccini | gli Usa no

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Commissione europea è cauta sulla proposta arrivata da Joe Biden di liberalizzare i brevetti deianti-Covid. «Siamo pronti a discutere tutte le proposte per affrontare questa crisi in modo pragmatico», dice Stampa Stella Kyriakides,Ue. «Ma per il momento, essendo noi una regione che esportasu vasta scala, ci teniamo a sottolineare che è importante assicurare che i farmaci raggiungano ogni angolo del mondo il più presto possibile. Come noto, nessuno è al sicuro se tutti non sono al sicuro. Per questo chiediamo agli altri Paesi che produconodi consentirne l’esportazione e di evitare misure che possano danneggiare le catene di approvvigionamento». Bruxelles rivendica il fatto di aver aiutato gli altri Paesi con il programma Covax e con ...