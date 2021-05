La Cina è il primo produttore al mondo di gas serra. Secondo il Rhodium Group, le emissioni di Pechino superano quelle dei paesi Ocse (Di venerdì 7 maggio 2021) Per far diminuire le emissioni di gas serra nel mondo, bisogna rallentare la Cina. Secondo il rapporto pubblicato da Rhodium Group, il centro di ricerca e consulenza statunitense, nel 2019 le emissioni di gas serra di Pechino hanno superato quelle degli Stati Uniti e del mondo sviluppato messe insieme. Al momento, la Repubblica Popolare Cinese è responsabile di oltre il 27% delle emissioni globali totali dei gas, più del doppio degli Stati Uniti, al Secondo posto, fermi all’11%. Da sole, le nazioni dell’Unione Europea, rappresentano il 6,4%. Secondo il documento, nell’ultimo trentennio le emissioni del Dragone sono più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Per far diminuire ledi gasnel, bisogna rallentare lail rapporto pubblicato da, il centro di ricerca e consulenza statunitense, nel 2019 ledi gasdihanno superatodegli Stati Uniti e delsviluppato messe insieme. Al momento, la Repubblica Popolare Cinese è responsabile di oltre il 27% delleglobali totali dei gas, più del doppio degli Stati Uniti, alposto, fermi all’11%. Da sole, le nazioni dell’Unione Europea, rappresentano il 6,4%.il documento, nell’ultimo trentennio ledel Dragone sono più ...

