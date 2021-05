La Campania resta gialla, ma è la prima regione italiana per contagi (Di venerdì 7 maggio 2021) La Campania resta in giallo. L’Rt della nostra regione è pari a 0.95 (quello nazionale è a 0,80). L’incidenza del Covid è di 140 contagiati su ogni 100 mila abitanti e il tasso di occupazione delle terapie intensive continua a rimanere ben lontano dalla soglia critica del 30%. Anche i ricoveri in degenza ordinaria sono al di sotto del tetto di sofferenza. Il rischio, insomma, è considerato basso, sotto la soglia per un passaggio di colore. restano però elevati i contagi. La Campania, attualmente, è la prima regione in Italia a contare più infetti di tutti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Lain giallo. L’Rt della nostraè pari a 0.95 (quello nazionale è a 0,80). L’incidenza del Covid è di 140ati su ogni 100 mila abitanti e il tasso di occupazione delle terapie intensive continua a rimanere ben lontano dalla soglia critica del 30%. Anche i ricoveri in degenza ordinaria sono al di sotto del tetto di sofferenza. Il rischio, insomma, è considerato basso, sotto la soglia per un passaggio di colore.no però elevati i. La, attualmente, è lain Italia a contare più infetti di tutti. L'articolo ilNapolista.

