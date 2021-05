L’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico. In Italia 50.000 donne convivono con questa neoplasia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’appello di Women for Oncology Italy alle donne e alle istituzioni sanitarie: «Rivolgetevi a centri qualificati e che il test genetico BRCA sia dato a tutte le pazienti». Roma,7 maggio 2021 – Il tumore ovarico è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, che colpisce ogni anno più di 5mila donne. È un tumore aggressivo e silenzioso, spesso viene diagnosticato in fase avanzata, nell’80% dei casi, con poche possibilità di guarigione, perché per questo tumore non esiste prevenzione. È considerato il più letale tra i tumori ginecologici, uccide circa 3.200 donne, ed è il sesto per frequenza tra i tumori femminili. In Italia convivono con ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’appello di Women for Oncology Italy allee alle istituzioni sanitarie: «Rivolgetevi a centri qualificati e che il test genetico BRCA sia dato a tutte le pazienti». Roma,72021 – Ilè la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, che colpisce ogni anno più di 5mila. È unaggressivo e silenzioso, spesso viene diagnosticato in fase avanzata, nell’80% dei casi, con poche possibilità di guarigione, perché per questonon esiste prevenzione. È considerato il più letale tra i tumori ginecologici, uccide circa 3.200, ed è il sesto per frequenza tra i tumori femminili. Incon ...

