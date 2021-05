Kulusevski: “Chi toglierei al Milan? E’ facile, il mio idolo Zlatan Ibrahimovic” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky in vista della sfida di domenica sera tra Juventus e Milan: “Non abbiamo iniziato a pensare al Milan da lunedì o martedì, lo faremo solo alla vigilia della partita. Sono sfide che se si vivono prima si rischia di arrivare scarichi mentalmente. nello spogliatoio c’è grande serenità. Da fuori, magari, a qualcuno può fare impressione che la Juventus sia ancora lì a giocarsi la Champions League ma all’interno siamo molto sereni.Chi toglierei al Milan? Troppo facile: il mio idolo Ibrahimovic. Secondo me dovremo fare una gara molto attenta a livello di equilibrio, non dovremo buttarci in attacco, ma avere pazienza”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Dejan, attaccante della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky in vista della sfida di domenica sera tra Juventus e: “Non abbiamo iniziato a pensare alda lunedì o martedì, lo faremo solo alla vigilia della partita. Sono sfide che se si vivono prima si rischia di arrivare scarichi mentalmente. nello spogliatoio c’è grande serenità. Da fuori, magari, a qualcuno può fare impressione che la Juventus sia ancora lì a giocarsi la Champions League ma all’interno siamo molto sereni.Chial? Troppo: il mio. Secondo me dovremo fare una gara molto attenta a livello di equilibrio, non dovremo buttarci in attacco, ma avere pazienza”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo ...

lautarvojumped : RT @IMJnterista_2: Se kulusevski si è divertiti chi siamo noi per non farlo divertire un altro anno? - IMJnterista_2 : Se kulusevski si è divertiti chi siamo noi per non farlo divertire un altro anno? - MilanLiveIT : Le parole di #Kulusevski in vista di #JuventusMilan ??????? ”Quale giocatore toglierei al Milan? Il mio idolo, Ibrahim… - andy4ita : @elreygiovannino Bah.. Scommetterei su Kulusevski o su qualcun altro.. Se è l'alternativa a Sancho, si salvi chi pu… - Novemaggio1 : @GruppoEsperti uno fra Kucka, Candreva, Kulusevski e Nandez? E chi fra Sportiello e Musso? -