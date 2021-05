KOO Spectro | versione esclusiva per il Giro d’Italia 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’attesa sta per finire. Sabato 8 maggio prenderà il via da Torino il, e si tratta di un’edizione molto sentita da addetti ai lavori e tifosi perché si prospetta come quella della ripartenza, un messaggio importante nella speranza di una reale ripresa dall’emergenza coronavirus. Per celebrare al meglio l’evento, KOO, azienda italiana

Advertising

Sevenpress : Koo Spectro Giro d’Italia: un occhiale esclusivo per veri appassionati -

Ultime Notizie dalla rete : KOO Spectro

Comunicati-Stampa.net

Durante l'edizione 2021 della mitica Corsa Rosa, Giro Store propone anche articoli unici come le scarpe da ciclismo DMT KR1 in una colorazione rosa esclusiva, gli occhialidedicati all'...Per info: www.kask.comUn design senza compromessi per la miglior performance possibile in sella: l'occhialedisi distingue per l'ampia lente singola Zeiss® che offre al ...