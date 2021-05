Kim Kardashian coinvolta nel furto di un'opera d'arte italiana (Di venerdì 7 maggio 2021) Un'antica e preziosa statua romana è stata sequestrata nel porto di Los Angeles prima di arrivare nella casa museo di Kim Kardashian. Lei si dichiara estranea ai fatti. L'opera d'arte tornerà nel nostro Paese Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Un'antica e preziosa statua romana è stata sequestrata nel porto di Los Angeles prima di arrivare nella casa museo di Kim. Lei si dichiara estranea ai fatti. L'd'tornerà nel nostro Paese

