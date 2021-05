Kasia Smutniak è l’ambassador di ‘Domina’, il nuovo premio Sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Kasia Smutniak annuncia sul profilo Instagram di Sky la nascita del premio ‘Domina’, dedicato alle donne che hanno fatto la differenza Attraverso le storie postate sul profilo Instagram, Sky ha annunciato l’istituzione del premio “Domina”, dedicato alle donne che hanno fatto la differenza. L’annuncio è stato affidato ad una testimonial d’eccezione, Kasia Smutniak, che per l’interpretazione di Livia Drusilla nella serie “Domina”, in uscita il 14 maggio su Sky, ricopre il ruolo di prima Ambassador del premio. Ecco le sue parole, mostrando in anteprima il premio: “Questo è il primo premio “Domina”, creato da Sky. La silhouette è quella di una donna, ma non è una donna qualsiasi. Questa è, Signore e Signori, Livia ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021)annuncia sul profilo Instagram di Sky la nascita del, dedicato alle donne che hanno fatto la differenza Attraverso le storie postate sul profilo Instagram, Sky ha annunciato l’istituzione del“Domina”, dedicato alle donne che hanno fatto la differenza. L’annuncio è stato affidato ad una testimonial d’eccezione,, che per l’interpretazione di Livia Drusilla nella serie “Domina”, in uscita il 14 maggio su Sky, ricopre il ruolo di prima Ambassador del. Ecco le sue parole, mostrando in anteprima il: “Questo è il primo“Domina”, creato da Sky. La silhouette è quella di una donna, ma non è una donna qualsiasi. Questa è, Signore e Signori, Livia ...

