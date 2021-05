Juventus, Real Madrid e Barcellona chiedono i danni ai club che hanno abbandonato la Superlega (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’ufficialità dei nove club reintegrati dalla UEFA dopo il progetto Superlega, Juventus, Real Madrid e Barcellona sono pronte a chiedere i danni a queste squadre Sembra ci sia una lotta all’interno della Super League tra i club fondatori. Il New York Times, infatti, ha svelato come ci siano due lettere al centro della disputa: una mandata dalla UEFA con l’invito a lasciare il progetto con la promessa di un ruolo centrale nella riforma del calcio europeo. L’altra lettera sarebbe stata indirizzata da Juve, Real e Barcellona ai club fuoriusciti dalla Super League: i tre club minacciano sanzioni milionarie per le società che porteranno avanti i piani d’abbandono del nuovo progetto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’ufficialità dei novereintegrati dalla UEFA dopo il progettosono pronte a chiedere ia queste squadre Sembra ci sia una lotta all’interno della Super League tra ifondatori. Il New York Times, infatti, ha svelato come ci siano due lettere al centro della disputa: una mandata dalla UEFA con l’invito a lasciare il progetto con la promessa di un ruolo centrale nella riforma del calcio europeo. L’altra lettera sarebbe stata indirizzata da Juve,aifuoriusciti dalla Super League: i treminacciano sanzioni milionarie per le società che porteranno avanti i piani d’abbandono del nuovo progetto ...

