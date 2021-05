Juventus, Real e Barcellona chiederanno i danni ai 9 club pentiti (Di venerdì 7 maggio 2021) I tre club hanno accusato le squadre che hanno pubblicamente dichiarato di voler lasciare la Superlega di aver commesso una “violazione materiale” Leggi su itasportpress (Di venerdì 7 maggio 2021) I trehanno accusato le squadre che hanno pubblicamente dichiarato di voler lasciare la Superlega di aver commesso una “violazione materiale”

AAlciato : Juventus, Real Madrid e Barcellona deferiti agli organi disciplinari Uefa @SkySport - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Juventus, Real Madrid e Barcellona saranno esaminate dalle commissioni disciplinari UEFA! - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - ciceruacchio65 : RT @EpyAle: Non riesco a immaginare cosa più umiliante di firmare una lettera di scuse in cui ci si inginocchia di fronte alle smanie autor… - v7902315083 : RT @ZZiliani: Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo anno. L’#UEF… -