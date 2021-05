Juventus, Paratici pronto all’addio: il futuro può essere al Bayern Monaco (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono in corso valutazioni sul futuro in casa Juventus. Il club bianconero è concentrato sul finale di stagione con l’obiettivo fondamentale di conquistare la qualificazione in Champions League, poi sarà mini-rivoluzione a partire dall’addio di Paratici. Il rendimento del club bianconero non può essere considerato all’altezza: in campionato è in piena lotta almeno per il quarto posto mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra inferiore come il Porto. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Andrea Pirlo, con ogni probabilità il prossimo tecnico della Juventus sarà Massimiliano Allegri. Il futuro di Paratici Foto di Simone Arveda / AnsaIl primo a lasciare la Juventus dovrebbe essere ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono in corso valutazioni sulin casa. Il club bianconero è concentrato sul finale di stagione con l’obiettivo fondamentale di conquistare la qualificazione in Champions League, poi sarà mini-rivoluzione a partire ddi. Il rendimento del club bianconero non puòconsiderato all’altezza: in campionato è in piena lotta almeno per il quarto posto mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra inferiore come il Porto. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Andrea Pirlo, con ogni probabilità il prossimo tecnico dellasarà Massimiliano Allegri. IldiFoto di Simone Arveda / AnsaIl primo a lasciare ladovrebbe...

