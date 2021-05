Juventus-Milan | Kjaer | “Ronaldo? E’ un piacere giocare contro di lui”

Advertising

ZZiliani : Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del #Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della… - capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - CNCUSA26 : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @ItaFootPod @CalcioConPod @TheCalcioGuys @6ixSideCalcio @ScudettoPod… - sportli26181512 : Kjaer a Sky: 'Cristiano Ronaldo vive per il goal. È sempre un piacere giocare contro di lui': Simon Kjaer, difensor… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Goal.com

Nel prossimo turno di campionato l'attenzione sarà quasi monopolizzata da, sfida che vale una fetta decisiva nella corsa alla prossima Champions League. In match di questa portata è ...Lanon può immaginarsi fuori dalla Champions League, e nello scontro diretto con ildi domenica è forse tra le due quella che ha più da perdere. L'Atalanta che fa visita al Parma può ...Il calciomercato del Milan per il nuovo anno entra nel vivo. Pronti due sacrifici per finanziare le entrare: Donnarumma e Calhanoglu in bilico ...Su Twitter si scatena la caccia all'ex calciatore, oggi commentatore televisivo, evocato dal «Divin codino» in un'intervista al Venerdì di Repubblica ...