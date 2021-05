Juventus, Kulusevski: "Sapevo che non sarebbe stato facile. Chi tolgo al Milan? Ibra" (Di venerdì 7 maggio 2021) "Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile, ma è giusto così. Se fosse stato tutto rose e fiori, non sarebbe stato divertente". Sfacciato, come gli capita in campo, dove non ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) "che venendo a Torino non, ma è giusto così. Se fossetutto rose e fiori, nondivertente". Sfacciato, come gli capita in campo, dove non ha ...

