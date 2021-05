José Luis Chilavert | il portiere goleador | dalla puzza di Ballack all’incredibile trasformazione fisica FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 maggio 2021)FélixGonzález nasce a Luque (in provincia di Asuncion). Esordì nelle giovanili dello Sporting Luqueno prima di passare al Guarani. Poi San Lorenzo, Saragozza, Velez Sarsfield, Strasburgo, Penarol e ancora Velez. Segna il primo gol della sua carriera con la maglia del Luqueno, poi arriva il gol su rigore nella Liga contro la Real Sociedad e quello contro la Colombia di Higuita, con la nazionale del Paraguay. Il più grande amore della sua vita sarà il Velez dove segna a raffica (48 gol tra punizioni e rigori) e vince per tre volte il premio di migliordel mondo. Nel 1999 fece discutere la sua scelta di rinunciare alla Coppa America organizzata dal suo Paraguay perché ritenne che i fondi stanziati per il torneo dovessero essere investiti in istruzione e scuole.è il ...