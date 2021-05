Jonathan Nolan e Lisa Joy produttori di Unknown, una nuova serie horror Amazon (Di venerdì 7 maggio 2021) Jonathan Nolan e Lisa Joy faranno parte del team che realizzerà Unknown, un nuovo progetto antologico horror prodotto per Amazon. Jonathan Nolan e Lisa Joy sono al lavoro sullo sviluppo di una nuova serie horror destinata ad Amazon. Il progetto antologico è attualmente intitolato Unknown ed esplorerà il confine tra folklore e crimini realmente accaduti. Lo show vede coinvolti i registi Craig Macneill e Clay Chapman (The Boy) e la prima stagione avrà come protagonisti un fratello e una sorella che ritornano nei Texas Killing Fields, dove incontrano uno spirito oscuro che infesta l'area in cui sono cresciuti. Macneill ha già collaborato con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)Joy faranno parte del team che realizzerà, un nuovo progetto antologicoprodotto perJoy sono al lavoro sullo sviluppo di unadestinata ad. Il progetto antologico è attualmente intitolatoed esplorerà il confine tra folklore e crimini realmente accaduti. Lo show vede coinvolti i registi Craig Macneill e Clay Chapman (The Boy) e la prima stagione avrà come protagonisti un fratello e una sorella che ritornano nei Texas Killing Fields, dove incontrano uno spirito oscuro che infesta l'area in cui sono cresciuti. Macneill ha già collaborato con ...

