Iva Zanicchi sta male all’Isola dei Famosi | corsa in ospedale | cos’è successo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ivastae lascia in diretta l’Isola dei2021:inper l’opinionista,. Ivastae lascia in diretta lo studio dell’Isola dei2021. Dopo aver provato a presenziare comunque alla quindicesima puntata del reality show condotto ddei, laha dovuto arrendersi annunciando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

EmyHell1 : RT @ipertao: Comunque ci sentiamo tutti un po’ Iva Zanicchi... ce ne vorremmo un po’ tutti andare da questa puntata dell’Isola... mi spiace… - BISLACCO3 : RT @BITCHYFit: Iva Zanicchi che pur di abbandonare sta puntata noiosa anzitempo si è fatta pungere da un’ape per scappare in infermeria ??… - annarit05467267 : RT @ipertao: Comunque ci sentiamo tutti un po’ Iva Zanicchi... ce ne vorremmo un po’ tutti andare da questa puntata dell’Isola... mi spiace… - Margherita_dema : Che teneri @tommaso_zorzi @iva_zanicchi @ilaryblasi #tommasozorzi #isola ?????? - Chepensi4 : RT @ipertao: Comunque ci sentiamo tutti un po’ Iva Zanicchi... ce ne vorremmo un po’ tutti andare da questa puntata dell’Isola... mi spiace… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Altranotizia

Oggi, venerdì 7 maggio, Ilary Blasi , insieme ai suoi inseparabili opinionisti Tommaso Zorzi,ed Elettra Lamborghini , pronti a bacchettare i naufraghi in Honduras, torna in onda con la ...In seconda serata la prima puntata di Venus Club condotto da Lorella Boccia, con la partecipazione die Mara Maionchi, ha ottenuto un misero ascolto di 372 mila spettatori, con uno share ...Colpo di scena all'Isola dei Famosi: Iva Zanicchi abbandona improvvisamente lo studio, cos'è successo all'opinionista.Iva Zanicchi sta male e lascia in diretta lo studio dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver provato a presenziare comunque alla quindicesima puntata del reality show condotto dall’Isola dei Famosi, la Z ...