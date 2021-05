Iva Zanicchi abbandona l’Isola a metà puntata: “Salto al pronto soccorso” (Di sabato 8 maggio 2021) Isola dei Famosi L’opinionista ha dovuto lasciare la puntata a metà serata a causa di una puntura di vespa sulla mano: cosa è successo Pubblicato su 8 Maggio 2021 Iva Zanicchi ha lasciato la puntata dell’Isola dei Famosi a metà serata. Non è accaduto nulla in onda, e neanche durante le pubblicità. Il motivo è legato a qualcosa che è successa prima di arrivare in studio e che l’ha costretta ad andare via prima. Di rientro da una pubblicità poco prima di mezzanotte, Ilary Blasi ha dato la parola alla sua opinionista per spiegare cosa è successo oggi. Iva Zanicchi ha raccontato di essere stata punta da una vespa. Ha mostrato anche la mano, che in effetti era molto gonfia rispetto all’altra. La cantante ha ironizzato anche in questo momento, dicendo che ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Isola dei Famosi L’opinionista ha dovuto lasciare laserata a causa di una puntura di vespa sulla mano: cosa è successo Pubblicato su 8 Maggio 2021 Ivaha lasciato ladeldei Famosi aserata. Non è accaduto nulla in onda, e neanche durante le pubblicità. Il motivo è legato a qualcosa che è successa prima di arrivare in studio e che l’ha costretta ad andare via prima. Di rientro da una pubblicità poco prima di mezzanotte, Ilary Blasi ha dato la parola alla sua opinionista per spiegare cosa è successo oggi. Ivaha raccontato di essere stata punta da una vespa. Ha mostrato anche la mano, che in effetti era molto gonfia rispetto all’altra. La cantante ha ironizzato anche in questo momento, dicendo che ...

