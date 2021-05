“Italiani razzisti” | indiani all’Hotel Sheraton in quarantena protestano pure | rabbia da Del Debbio video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Italia razzista” detto da un indiano che alloggia, sontuoso albergo della Capitale, per fare lanon si può proprio sentire. A “Dritto e Rovescio” su Rete4 l’immigrato Sikh, in collegamento con lo studio di Delcontesta cose inconcepibili: accusa l’Italia “colpevole” di aver imposto laa moglie e padre atterrati a Fiumicino e giustamente sottoposti alladi rito. Misura obbligatoria visti i pericoli a cui la variante indiana ci sta sottoppnendo. E che ha già portato, tra l’altro, alla recente imposizione di una “zona rossa” in un piccolo centro vicino a Sabaudia, nel Lazio: proprio per la presenza del virus nella locale comunità Sikh.inalloTutti ...