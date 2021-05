Italia | vendite al dettaglio pressoché invariate a marzo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – A2021 l’Istat stima una variazione congiunturalenulla per leal(-0,1% in valore e +0,1% in volume), che sintetizza una crescita per i beni alimentari (+1,9% in valore e +1,7% in volume) e un calo per i non alimentari (-1,6% in valore e -1,1% in volume). Nel primo trimestre del 2021, in termini congiunturali, lealaumentano dello 0,2% in valore e diminuiscono dello 0,3% in volume. Quelle di beni alimentari calano dello 0,6% in valore e dello 0,4% in volume, mentre ledei beni non alimentari crescono in valore (+0,9%) ma segnano una lieve flessione in volume (-0,2%). Su base tendenziale, a2021, lealaumentano del ...