Italia: quali sono le nuove fasce a partire dal 10 maggio? (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche questo venerdì, l’atteso monitoraggio dei contagi che determina il cambio colore per le Regioni. Si prospettano nuove riaperture e un’Italia sempre più zona gialla. sono in poche le Regioni rimaste ancora in zona arancione o rossa. La maggior parte virano verso il giallo, ma c’è anche il pericolo per qualcuna di retrocedere e tornare in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche questo venerdì, l’atteso monitoraggio dei contagi che determina il cambio colore per le Regioni. Si prospettanoriaperture e un’sempre più zona gialla.in poche le Regioni rimaste ancora in zona arancione o rossa. Lar parte virano verso il giallo, ma c’è anche il pericolo per qualcuna di retrocedere e tornare in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Tommasolabate : UFFICIALE. Nerazzurri campioni d’Italia. Ora bisogna vedere quali. #CrotoneInter #amala - GrNet_Italia : #CARABINIERI CARABINIERI • Re: Quali malattie per SI dipendenti da causa di servizio vengono riconosciute!?… - sulsitodisimone : @FabioAlbano2 Solidarietà non tantissima, purtroppo ci furono oltre 80 morti tra i quali donne e bambini... Episodi… - Heyciao12345 : @cortopassi_dan @OizaQueensday Quali statue sono state abbattute in Italia e quali classici sono stati demonizzati? - amatorosalia1 : #ricordiamodomani #8maggio Croce Rossa - Giornata mondiale della Croce Rossa. Un momento di festa dedicato ai 17 m… -