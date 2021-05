Isole del Lazio Covid free | vaccini per tutti subito a Ponza e Ventotene

(Di venerdì 7 maggio 2021) ; una campagna che dovrebbe concludersi entro giugno. Ad annunciarlo, il generale Francesco Paolo Figliuolo. È stata accolta dunque la richiesta dei sindaci delleche avevano esposto al Governo la necessità di una vaccinazione di massa per la popone, per proteggere l’incolumità dei residenti in vista dell’inizio della stagione estiva. L’obiettivo è renderle mete appetibili di un turismo ‘’: ai residenti basterà recarsi in uno dei punti predisposti alle vaccinazioni senza dover raggiungere la terraferma. Restano aperte le varie piste sulla sicurezza negli accessi in spiaggia sulle, mostrando il certificato di vaccinazione o il tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti prima dell’imbarco. Favoriti anche gli acquisti dei titoli di viaggio online, per evitare file e ...

Da oggi, il Commissario Francesco Paolo Figliuolo, su indicazioneGoverno, ha disposto la vaccinazione per le intere comunità delleminori a cominciare da Procida, Salina e poi tutte le ...Si parte dallepiù piccole con maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico anche ... E poi ancora, per iniziativacommissario o delle singole Regioni, da Lampedusa, Linosa e Ustica ...Coste e isole, la differenza è un mare di vaccini Per correre ai ripari, la Regione oltre all'inaugurazione degli hub in provincia, agli open day, ad avere tolto il vincolo dell prenotazione per gli over 80 e i fragili, punta adesso sulle vaccinazion ...