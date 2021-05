Isola, Valentina Persia senza filtri nella notte: il gesto con Moser è clamoroso – VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) La comica del reality show di Ilary Blasi ha spiegato i dettagli dell’avventura trascorsa durante la notte in compagnia del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il reality show de L’Isola dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 maggio 2021) La comica del reality show di Ilary Blasi ha spiegato i dettagli dell’avventura trascorsa durante lain compagnia del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il reality show de L’dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

b3atrixkidd0 : Comunque stavo vedendo il daytime del giorno 58 credo o comunque di quando hanno annunciato il ritiro di Ubaldo e i… - vogliosolot3 : Che stronza Valentina per come tratta Ignazio #isola - Peppev5 : Noi che vorremmo essere al posto di Valentina a letto con Moser #isola - PAOjonevaLA : Però....Valentina è dimagrita tanto... ma non li prendono i comuni mortali?? #isola - Vita77178000 : Si, #Valentina: se loro non erano le amazzone, tu invece cosa sei? Meglio non dico niente, perché t’incoronerei per… -