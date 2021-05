Isola dei Famosi | come sta Awed? Il suo staff interviene e smentisce alcune allarmanti notizie

(Di venerdì 7 maggio 2021)sta? Lo Youtuber è uno dei concorrenti più amati dell’dei2021 e, anche per questo motivo, il suo eccessivo dimagrimento ha preoccupato tutti gli estimatori.sta? Il suoProprio in queste ore, il profilo ufficiale di Simone Paciello (questo il vero nome di) ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - elisapuglia2 : RT @Alessia02659331: 'A tra poco con l'isola dei famosi' Ma mancano ancora 3 ore e mezza ???? #aperitivocontommy #tzvip - ggiorgiaa2 : 'A tra poco con l'Isola dei famosi'... Mancano ancora tre ore buone TOMMYY ??????? #aperitivoconTommy -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Malore improvviso per Angela Melillo , che ha dovuto abbandonare l 'Famosi con la classica barchetta che conduce ai medici. Non è stato spiegato cosa ha avuto durante il daytime, ma di sicuro stasera Ilary Blasi farà luce in diretta sulle condizioni di ...'Tutto è cominciato con un articolo di Emma Dante sulla chiusurateatri durante la pandemia " ... A Salina,della visione per antonomasia, dove nacquero i primi docucorti della Panaria Film, ...Tra oggi e domani il completamento della vaccinazione di tutti i residenti, tra le prossime isole minori toscane che diventeranno 'Covid free' ci saranno a breve anche le isole del Giglio e di Giannut ...Cutro (KR) – La squadra mobile di Crotone ha eseguito il sequestro di 4 immobili ubicati nel comune di Cutro, frazione San Leonardo, di proprietà di Marco Tarasi, 33enne di Crotone, attualmente detenu ...