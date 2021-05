Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata di venerdì 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Isola dei Famosi: Nuovo appuntamento con la quindicesima puntata del surviving game L’Isola dei Famosi Isola dei Famosi anticipazioni: venerdì 7 maggio in prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’inizio della puntata sarà inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a sfidarsi nella prima prova. Inoltre, solo alcuni concorrenti avranno la possibilità, attraverso un atto di coraggio, di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021)dei: Nuovo appuntamento con la quindicesimadel surviving game L’deideiin prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’iniziosarà inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a sfidarsi nella prima prova. Inoltre, solo alcuni concorrenti avranno la possibilità, attraverso un atto di coraggio, di ...

