Isola dei Famosi, anticipazioni 7 maggio: tre naufraghi a rischio eliminazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Stasera, venerdì 7 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi in compagnia dei suoi tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, torneranno nuovamente a collegarsi dagli studi di Milano, con i concorrenti attualmente presenti sull’arcipelago honduregno di Cayo Cochinos. Nel corso della puntata verranno affrontati diversi temi. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul nuovo appuntamento. Isola dei Famosi, anticipazioni 7 maggio Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi, inerenti alla puntata che vedremo in onda venerdì 7 maggio 2021, rivelano che gli occhi saranno puntati sul televoto settimanale, che nelle ultime ore era ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 maggio 2021) Stasera, venerdì 72021, andrà in onda una nuova puntata dell’dei, la conduttrice Ilary Blasi in compagnia dei suoi tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, torneranno nuovamente a collegarsi dagli studi di Milano, con i concorrenti attualmente presenti sull’arcipelago honduregno di Cayo Cochinos. Nel corso della puntata verranno affrontati diversi temi. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul nuovo appuntamento.deiLedell’dei, inerenti alla puntata che vedremo in onda venerdì 72021, rivelano che gli occhi saranno puntati sul televoto settimanale, che nelle ultime ore era ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - MatthijsPog : @soniamazzocchi7 Tipo tu che doni 2€ all'isola dei famosi per il televoto haha - fekyyyy : RT @tzfoco: Stasera 21.40 Canale5. Tutti con Tommy all’Isola dei Famosi!??? ?? #tommasozorzi #tzvip #isoladeifamosi #isola #aperitivocontomm… -