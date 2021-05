Isola dei Famosi 2021, quindicesima puntata – Tre donne al televoto per l’eliminazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2021 L’Isola dei Famosi 2021 arriva alla quidicesima puntata, la prima in onda di venerdì. Qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. Isola dei Famosi 2021: la diretta minuto per minuto della quindicesima puntata 21.44: Breve anteprima con Ilary Blasi che entra in studio e anticipa alcuni temi della puntata. Pubblicità. 21.48: La conduttrice promette una serata “ricca di avvenimenti”. Ricorda che Ubaldo è stato costretto, su consiglio medico, ad abbandonare l’Isola. Poi saluta gli opinionisti ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilary Blasi -deiL’deiarriva alla quidicesima, la prima in onda di venerdì. Qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras.dei: la diretta minuto per minuto della21.44: Breve anteprima con Ilary Blasi che entra in studio e anticipa alcuni temi della. Pubblicità. 21.48: La conduttrice promette una serata “ricca di avvenimenti”. Ricorda che Ubaldo è stato costretto, su consiglio medico, ad abbandonare l’. Poi saluta gli opinionisti ...

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - bubblekkam : RT @ciutopia_514: Poi programmi tipo grande fratello, isola dei famosi & co sfracellano la minchia per mesi Mi sembra logico - Martolilla96 : Perché ho come l'impressione che i suoi capelli mi faranno piangere più lacrime delle saghe dell'isola di Tenrou, d… -