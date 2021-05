Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della 15esima puntata: concorrenti e ultime news (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera, venerdì 7 maggio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la 15esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni La puntata dell’Isola di questa sera, 7 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Miryea Stabile. Non Ubaldo Lanzo inizialmente tra i nominati ma che ha dovuto lasciare l’Isola “per sottoporsi a cure mediche”. A prendere peggio la nomination è stato il comico che con Isolde ha ammesso di essere deluso dai compagni: “Non vedo l’ora di lasciare questi qua, questi quattro… Awed compreso. Se ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera, venerdì 7 maggio, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ladell’di questa sera, 7 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Miryea Stabile. Non Ubaldo Lanzo inizialmente tra i nominati ma che ha dovuto lasciare l’“per sottoporsi a cure mediche”. A prendere peggio la nomination è stato il comico che con Isolde ha ammesso di essere deluso dai compagni: “Non vedo l’ora di lasciare questi qua, questi quattro… Awed compreso. Se ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - CSky666 : RT @team_Tommaso: Appuntamenti di oggi con Tommaso; - Daytime il Punto Z alle 18:10 Italia 1 - L‘isola dei famosi alle 21:45 su canale 5… - solanoel1985 : RT @giuliaselvaggi2: Davigo che ci spiega di aver agito in nome della legge: la sua. Robledo che lo sfotte e lo chiama “PierAnguillo”, Ardi… -