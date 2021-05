Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi lascia in anticipo la diretta a causa della puntura di una vespa – Video (Di sabato 8 maggio 2021) Iva Zanicchi - Isola dei Famosi Non sono solo le punture dei mosquitos a creare problemi all’Isola dei Famosi 2021. Nel corso della quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, l’opinionista Iva Zanicchi ha infatti lasciato in anticipo lo studio a causa di una vespa, che le ha punto in giornata una mano. “Niente. Volevo una mano da diciottenne. Mi sono fatta pungere da una vespa (…) Dato che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa“ ironizza (forse!), mostrando la mano sinistra visibilmente più gonfia rispetto alla destra. Di fronte alla conduttrice, che le chiedeva se sentisse dolore, la cantante ha proseguito: “Non è niente… Buona serata ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 maggio 2021) IvadeiNon sono solo le punture dei mosquitos a creare problemi all’dei. Nel corsoquindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, l’opinionista Ivaha infattito inlo studio adi una, che le ha punto in giornata una mano. “Niente. Volevo una mano da diciottenne. Mi sono fatta pungere da una(…) Dato che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa“ ironizza (forse!), mostrando la mano sinistra visibilmente più gonfia rispetto alla destra. Di fronte alla conduttrice, che le chiedeva se sentisse dolore, la cantante ha proseguito: “Non è niente… Buona serata ...

