Isola dei Famosi 2021 | Iva Zanicchi lascia in anticipo la diretta a causa della puntura di una vespa – Video

Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi lascia in anticipo la diretta a causa della puntura di una vespa

Iva Zanicchi - Isola dei Famosi Non sono solo le punture dei mosquitos a creare problemi all'Isola dei Famosi 2021. Nel corso della quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, l'opinionista Iva Zanicchi ha infatti lasciato in anticipo lo studio a causa di una vespa, che le ha punto in giornata una mano. "Niente. Volevo una mano da diciottenne. Mi sono fatta pungere da una vespa (…) Dato che ho anche un po' di febbre, voglio andare a casa" ironizza (forse!), mostrando la mano sinistra visibilmente più gonfia rispetto alla destra. Di fronte alla conduttrice, che le chiedeva se sentisse dolore, la cantante ha proseguito: "Non è niente… Buona serata"

