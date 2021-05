Isola dei Famosi 2021, il nuovo eliminato (Di venerdì 7 maggio 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne e Ubaldo Lanzo? Il televoto Al televoto erano finiti in quattro, Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo, ma col ritiro di quest’ultimo il televoto è stato sospeso e ne è stato aperto un altro con i tre rimanenti. I sondaggi per questo motivo sarebbero un po’ sballati, dato che sono stati azzerati. Il televoto è al positivo (chi vuoi salvare?) e i sondaggi sembrerebbero essere un po’ confusi, l’unica certezza è che a esser salvata sarebbe Miryea Stabile. ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 maggio 2021) Chi sarà ilde L’deidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne e Ubaldo Lanzo? Il televoto Al televoto erano finiti in quattro, Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo, ma col ritiro di quest’ultimo il televoto è stato sospeso e ne è stato aperto un altro con i tre rimanenti. I sondaggi per questo motivo sarebbero un po’ sballati, dato che sono stati azzerati. Il televoto è al positivo (chi vuoi salvare?) e i sondaggi sembrerebbero essere un po’ confusi, l’unica certezza è che a esser salvata sarebbe Miryea Stabile. ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - BiazziAsia : RT @arianagrimmie: Non guardo l’isola dei famosi, ma conosco awed come youtuber da anni e mi chiedo come sia possibile che nessuno lo stia… - AntAmb72 : RT @giuliaselvaggi2: Davigo che ci spiega di aver agito in nome della legge: la sua. Robledo che lo sfotte e lo chiama “PierAnguillo”, Ardi… -