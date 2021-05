Isola 15, le anticipazioni della quindicesima puntata: alcuni naufraghi potranno cambiare gruppo (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera andrà in onda la quindicesima puntata dell’Isola 15, che da questa settimane ha spostato il secondo appuntamento settimanale dal giovedì al venerdì. Alla conduzione ci sarà sempre Ilary Blasi, accompagnata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’inizio puntata si prospetta pieno di colpi di scena. I naufraghi, come sempre, si sfideranno in diverse prove per aggiudicarsi diversi vantaggi. Inoltre alcuni di loro, attraverso un atto di coraggio, avranno la possibilità di cambiare gruppo passando dagli Arrivisti ai Primitivi o viceversa. Ospiti in studio, questa sera, saranno Elisa Isoardi, Drusilla Gucci e, per la prima volta, Paul Gascoigne e Beppe Braida. Proprio quest’ultimo negli ultimi giorni aveva risposto ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera andrà in onda ladell’15, che da questa settimane ha spostato il secondo appuntamento settimanale dal giovedì al venerdì. Alla conduzione ci sarà sempre Ilary Blasi, accompagnata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’iniziosi prospetta pieno di colpi di scena. I, come sempre, si sfideranno in diverse prove per aggiudicarsi diversi vantaggi. Inoltredi loro, attraverso un atto di coraggio, avranno la possibilità dipassando dagli Arrivisti ai Primitivi o viceversa. Ospiti in studio, questa sera, saranno Elisa Isoardi, Drusilla Gucci e, per la prima volta, Paul Gascoigne e Beppe Braida. Proprio quest’ultimo negli ultimi giorni aveva risposto ...

