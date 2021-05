Internazionali d’Italia 2021, sorteggiate le qualificazioni maschili: Presenti Cecchinato, Cobolli, Pellegrino, Moroni e Brancaccio (Di venerdì 7 maggio 2021) Si sono tenute da poco le operazioni di sorteggio al Foro Italico di Roma per quanto riguarda il tabellone di qualificazione maschile degli Internazionali d’Italia. Il Masters 1000 capitolino vede cinque italiani alla ricerca di un posto in tabellone principale. A differenza di un anno fa, il torneo cadetto si sviluppa su due turni e non su tre. Marco Cecchinato-Egor Gerasimov: primo turno nel 2020, primo turno anche nel 2021 tra il siciliano e il bielorusso. Nello scorso settembre fu “Ceck” a vincere per 6-3 5-7 6-2, mentre questa volta l’obiettivo è arrivare a uno tra il britannico Cameron Norrie e l’uruguaiano Pablo Cuevas, che proprio negli scorsi giorni postava una storia su Instagram nella quale definiva testualmente il campo intitolato a Nicola Pietrangeli “il più bel campo del circuito”. Un’osservazione, ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Si sono tenute da poco le operazioni di sorteggio al Foro Italico di Roma per quanto riguarda il tabellone di qualificazione maschile degli. Il Masters 1000 capitolino vede cinque italiani alla ricerca di un posto in tabellone principale. A differenza di un anno fa, il torneo cadetto si sviluppa su due turni e non su tre. Marco-Egor Gerasimov: primo turno nel 2020, primo turno anche neltra il siciliano e il bielorusso. Nello scorso settembre fu “Ceck” a vincere per 6-3 5-7 6-2, mentre questa volta l’obiettivo è arrivare a uno tra il britannico Cameron Norrie e l’uruguaiano Pablo Cuevas, che proprio negli scorsi giorni postava una storia su Instagram nella quale definiva testualmente il campo intitolato a Nicola Pietrangeli “il più bel campo del circuito”. Un’osservazione, ...

Advertising

DanyHarman : RT @DanyHarman: Internazionali BNL d'Italia Qualifying Draw #IBI21 - OA_Sport : Internazionali d'Italia 2021: a Roma cinque azzurri cercano il pass per il tabellone principale - galarragajulio1 : RT @scandura: Nelle immagini della Marina?????? la vedetta della c.d. Guardia Costiera Libica che ha aggredito i pescherecci #Mazara in acque… - DanyHarman : Internazionali BNL d'Italia Qualifying Draw #IBI21 - adf_amedeo : RT @scandura: Nelle immagini della Marina?????? la vedetta della c.d. Guardia Costiera Libica che ha aggredito i pescherecci #Mazara in acque… -