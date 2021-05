Inter, Lukaku caposaldo della squadra: ma un’offerta shock potrebbe spingerlo via da Milano (Di venerdì 7 maggio 2021) Lukaku è stato senza dubbio uno dei perni fondamentali della vittoria dello scudetto dell’Inter, e i festeggiamenti per il tricolore avvenuti per le strade di Milano non hanno fatto che accentuare il legame con i tifosi e con il mondo nerazzurro. Tuttavia, come già ormai si dice da mesi, nessuno è escluso da una probabile L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 7 maggio 2021)è stato senza dubbio uno dei perni fondamentalivittoria dello scudetto dell’, e i festeggiamenti per il tricolore avvenuti per le strade dinon hanno fatto che accentuare il legame con i tifosi e con il mondo nerazzurro. Tuttavia, come già ormai si dice da mesi, nessuno è escluso da una probabile L'articolo

Advertising

FBiasin : E grazie alla famiglia #Zhang, perché senza di loro non ci sarebbero #Marotta, #Conte, #Oriali, #Lukaku e tutti gli… - Gazzetta_it : #Lukaku: '#Conte, per te lotterò fino alla morte. Apriamo un ciclo con l'#Inter' - Inter : ?? | RISCALDAMENTO ???? Romelu #Lukaku ???? Alessandro #Bastoni ???? Milan #Skriniar ???? Matteo #Darmian #CrotoneInter… - cmdotcom : #Lukaku: 'Resto all'#Inter con #Conte per aprire un ciclo, la lite con #Ibra...' - RougeAnton : RT @Tommasolabate: Straordinaria intervista al Re di Milano oggi sul @Corriere Big @RomeluLukaku9, se come calciatore è da 10, come uomo d… -