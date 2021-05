Inter | le parole dello staff tecnico di Antonio Conte | “Grande lavoro | Lukaku impressionante Su Eriksen…”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ai margini della sfida trae Sampdoria di domani, non ha parlato, lasciando spazio ai suoi collaboratori, tra cui suo fratello Gianluca. Molte le domande sulle emozioni e sulle sensazioniscudetto, a cuiPintus (preparatore atletico) risponde: “Ci lavoriamo da due anni, anche nel lockdown stesso tramite video ci siamo applicati molto. Tutto ilda parte di tutti è stato determinante, siamo stati eccezionali sotto ogni aspetto”. Coratti: “Successo?giornaliero, non c’è stato un momento specifico” Poi, Gianlucasi congratula con tutti i collaboratori: “Ildi tutti è stato eccezionale, grazie mille anche ai match analyst che lavorano ore davanti al computer per dare soluzioni al ...

In una recente intervista a Tuttosport Frank de Boer, ex calciatore dell'e attuale tecnico dell'Olanda ha speso alcunesu De Ligt affermando: ' Matthij sta giocando tanto e sempre a ...Le suemi hanno colpito. Non sono contento di aver reagito così, però non sono uno che si fa ... Lui vuole vincere per sé, io per l', Cristiano Ronaldo per la Juve, ora c'è Mourinho alla ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti tutti i membri dello staff tecnico di Antonio Conte. Ecco di seguito riportate le ...Un modo per dare voce a chi ha lavorato dietro le quinte, contribuendo in maniera importante alla conquista del 19esimo Scudetto ...