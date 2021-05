Inter | il club ai tifosi | “Ok festa scudetto rispettando le norme contro il Covid-19”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “In occasione di-Sampdoria, in programma domani alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza, il, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propria festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimotutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di-19?. Queste le parole della deldell’in una nota ufficiale riguardo al matchla Sampdoria. “Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e per vivere al meglio questo momento speciale”, conclude la nota. SportFace.

