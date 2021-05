Inter, contatti avviati per il portiere Gulacsi: clausola rescissoria da 13 milioni (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Inter pensa al futuro, ma anche all'immediato presente: Gulacsi è un obiettivo realistico per la dirigenza meneghina , come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) L'pensa al futuro, ma anche all'immediato presente:è un obiettivo realistico per la dirigenza meneghina , come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Advertising

Giovanni1962RM : RT @sportface2016: #Inter, contatti con gli agenti di #Gulacsi: 13 milioni per pagare la clausola rescissoria - Jack91x : RT @sportface2016: #Inter, contatti con gli agenti di #Gulacsi: 13 milioni per pagare la clausola rescissoria - sportface2016 : #Inter, contatti con gli agenti di #Gulacsi: 13 milioni per pagare la clausola rescissoria - calciomercatoit : ?? #Inter - #Hakimi: l'agente ha negato contatti con il Bayern Monaco ?? #CMITmercato - Nerazzurrisiamo : -