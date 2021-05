Insetti come alimento: ecco il primo sì dell’Unione Europea (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli Stati membri dell’Ue hanno, per la prima volta, autorizzato la commercializzazione come alimento di un insetto: le tarme della farina. Nuovi alimenti in arrivo sulle nostre tavole ma questa volta si tratta di Insetti. Avete capito bene perché l’Unione Europea ha, per la prima volta, autorizzato la commercializzazione come alimento di un insetto. Nello specifico quella relativa al tenebrione mugnaio, noto anche come la tarma della farina. L’Ok è arrivato anche dagli Stati membri in seguito alla valutazione effettuata dell’Efsa, l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare. Insetti come alimento: quali sono i primi approvati Gli Stati membri dell’Ue lo hanno definito “il nuovo ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli Stati membri dell’Ue hanno, per la prima volta, autorizzato la commercializzazionedi un insetto: le tarme della farina. Nuovi alimenti in arrivo sulle nostre tavole ma questa volta si tratta di. Avete capito bene perché l’Unioneha, per la prima volta, autorizzato la commercializzazionedi un insetto. Nello specifico quella relativa al tenebrione mugnaio, noto anchela tarma della farina. L’Ok è arrivato anche dagli Stati membri in seguito alla valutazione effettuata dell’Efsa, l’Autoritàper la sicurezza alimentare.: quali sono i primi approvati Gli Stati membri dell’Ue lo hanno definito “il nuovo ...

