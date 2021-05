Inquietante MALATTIA al CERVELLO Circa 50 di casi in Canada Le cause

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 7 maggio 2021).Nella provincia canadese del New Brunswick 48 persone sono sotto monitoraggio per una misteriosa nuovacerebrale che ha lasciato perplessi i neurobiologi. La notizia è apparsa anche nella BBC. I pazienti, di età compresa tra i 18 e gli 85 anni, hanno iniziato a manifestare una varietà di sintomi, tra cui aggressività, ansia, depressione, dolori muscolari e spasmi. Alcuni pazienti hanno sviluppato insonnia, disturbi del linguaggio e persino rapida perdita di peso e atrofia muscolare. Secondo i medici, diversi pazienti hanno anche avuto allucinazioni, inclusa una transitoria fase con la sindrome di Capgras. Si tratta di un grave disturbo psichiatrico in cui il paziente inizia a credere che un amico intimo o un familiare sia stato sostituito da un impostore. Un uomo di ...