Innovazione | l’ex ministro Manfredi ad Innovation Village 2021 | Fare sistema per trattenere i giovani

"Oggi una delle leve di sviluppo più importanti è quella basata sull'Innovazione e sulla conoscenza. È indispensabile Fare sistema, mettere insieme sistema produttivo, formativo e istituzioni per creare opportunità di attrazione d'impresa, nuovi posti di lavoro e garantire sviluppo economico alla regione Campania. Una città come Napoli deve tornare a essere punto di riferimento dal punto di vista delle opportunità di crescita e di lavoro per trattenere i giovani. Di certo l'Innovazione è una leva determinante per creare queste opportunità". Lo ha detto Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca, nel corso dell'evento "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa"

