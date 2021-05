“Innamorata di lui”. Matteo Bassetti, imbarazzo in diretta tv. Non era mai successo prima (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Bassetti, imbarazzo in diretta. Succede tutto nello studio di A Oggi è un altro giorno con Serena Bortone alla guida del timone. Due ospiti ma riflettori accesi in particolar modo sul virologo Matteo Bassetti in collegamento da Genova. Il simpatico siparietto ha interessato anche l’attore Emanuel Caserio e ovviamente la padrona di casa, che ha pensato di pronunciare ‘quella’ frase a tele spente, ma si sbagliava. Nello studio del talk-show di Rai 1 si discorreva insieme al virologo Bassetti dell’andamento della pandemia, quando sarcasticamente la conduttrice Serena Bortone ha affermato: “Mi scusi professore, qui c’è un ragazzo un po’ intemperante”, chiamando in ‘causa’ Caserio con l’intenzione di chiarire davanti a tutti quando appena sussurrato a telecamere ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)in. Succede tutto nello studio di A Oggi è un altro giorno con Serena Bortone alla guida del timone. Due ospiti ma riflettori accesi in particolar modo sul virologoin collegamento da Genova. Il simpatico siparietto ha interessato anche l’attore Emanuel Caserio e ovviamente la padrona di casa, che ha pensato di pronunciare ‘quella’ frase a tele spente, ma si sbagliava. Nello studio del talk-show di Rai 1 si discorreva insieme al virologodell’andamento della pandemia, quando sarcasticamente la conduttrice Serena Bortone ha affermato: “Mi scusi professore, qui c’è un ragazzo un po’ intemperante”, chiamando in ‘causa’ Caserio con l’intenzione di chiarire davanti a tutti quando appena sussurrato a telecamere ...

