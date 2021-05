Inizia lo scandalo Calciopoli – 7 maggio 2006 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il 7la Juventus affronta al Delle Alpi il Palermo, primo match dopo le famose intercettazioni telefoniche che daranno il via aQuando il 7la Juventus scende in campo al Delle Alpi per affrontare il Palermo nella penultima giornata di campionato, già si respira un’aria strana. I tifosi bianconeri sanno che probabilmente il risultato finale della partita, per quanto importante ai fini della classifica generale, non sarà così influente per l’assegnazione dello Scudetto. Da pochi giorni, infatti,no a circolare in televisione e sui quotidiani le famose intercettazioni telefoniche che vedono protagonisti dirigenti sportivi di diverse squadre di calcio. Questi sono accusati di aver chiamato designatori arbitrali e arbitri stessi per ...