Ingenuity | oggi il quinto volo! Si abbandona il Wright Brothers FieldHDblog it

(Di venerdì 7 maggio 2021)decollerà per la quinta volta volta, spostandosi in un’atra area in modo definitivoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity oggi

HDblog

Il quinto volo di NASA Ingenuity è previsto per oggi, 7 Maggio 2021, con il decollo fissato per le 12:33 (ora locale di Marte). Qualche giorno fa è stato portato a termine il quarto volo di Ingenuity, e con esso è arrivata la notizia che la NASA ha deciso di "promuovere" l'elicottero marziano aumentando la durata della sua missione.