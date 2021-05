Indiana Jones e l'ultima crociata: la cicatrice di Harrison Ford tra finzione e realtà (Di venerdì 7 maggio 2021) La celebre cicatrice di Harrison Ford è presente anche nella trama di Indiana Jones e l'ultima crociata, in perfetto equilibrio tra realtà e finzione. La cicatrice di Harrison Ford è famosa quasi quanto l'attore stesso, è diventata il suo marchio di fabbrica ed ha perfino fatto parte dell'aspetto di alcuni dei suoi personaggi come quello di Indiana Jones e l'ultima crociata. Ford in realtà si è tagliato il mento in un incidente d'auto nel sud della California quando aveva circa vent'anni, nel film, d'altro canto, il giovane Indiana Jones si sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) La celebrediè presente anche nella trama die l', in perfetto equilibrio tra. Ladiè famosa quasi quanto l'attore stesso, è diventata il suo marchio di fabbrica ed ha perfino fatto parte dell'aspetto di alcuni dei suoi personaggi come quello die l'insi è tagliato il mento in un incidente d'auto nel sud della California quando aveva circa vent'anni, nel film, d'altro canto, il giovanesi sarebbe ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Indiana Jones e l'ultima crociata: la cicatrice di Harrison Ford tra finzione e realtà… - Tototae1 : Stasera trasmettevano il film di Indiana Jones con River ma no, mia madre e mia nonna non possono perdersi il paren… - Paio83 : RT @lostincinema_it: #IndianaJones sbarca di nuovo in Italia - lostincinema_it : #IndianaJones sbarca di nuovo in Italia - Overthe29889162 : @baffettochefatw Altro che Indiana Jones -