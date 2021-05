Incredibile Italia Viva: vuole la rimozione di un docente perché contestò Craxi al Raphael (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarebbe davvero Incredibile che ad anni di distanza una contestazione a Craxi dovesse essere il pretesto per rimuovere o privare di incarichi un docente universitario. perché questo sì che sarebbe un ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarebbe davveroche ad anni di distanza una contestazione adovesse essere il pretesto per rimuovere o privare di incarichi ununiversitario.questo sì che sarebbe un ...

Advertising

andrea_picchio : @UnoTipoMe A proposito, sto leggendo La partita. Il romanzo di Italia-Brasile, di Piero Trellini. Un libro incredib… - every1fakes : incredibile, in America esce Miss The Rage e lo stesso giorno in Italia esce un album che suona come il rap nel 200… - VincenzoVickis1 : Vorrei chiedere a mister Draghi e ministro della salute la Grenn pass x cosa?? A ho capito x i turisti a cui piace… - Darshan_tweet : L'incredibile paraculanza della preside che mette sullo stesso piano lo scortare il ragazzo fuori dalla scuola e il… - Italia_Nostra : Quel che resta del giorno. Ovvero c’era una volta la Libreria Sciascia ...Dopo l’incredibile chiusura e dismissione… -